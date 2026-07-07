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Afrique

Mali : Les FAMA neutralisent un groupe terroriste à Anéfis

Auteur: Bernardin Patinvoh

il y a 23 heures 3741 Lectures 4 Commentaires | English
Mali : Les FAMA neutralisent un groupe terroriste à Anéfis

Mali : Les FAMA neutralisent un groupe terroriste à Anéfis

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Dans un communiqué publié hier lundi 6 juillet 2026, l’État-major général des armées du Mali a annoncé la neutralisation d’un groupe armé terroriste « à environ 8 km à l’Est d’Anéfis ». Un autre groupe « a été pris pour cible et plusieurs de ses membres ont été neutralisés », poursuit la note d’information. 

L’État-major fait également cas d’un « pick-up traité avec succès et immobilisé, et d’un véhicule camouflé sous un arbre entièrement détruit ».

Des attaques coordonnées des GAT contre Anéfis et d’autres localités du pays

Il a aussi réaffirmé sa détermination à "maintenir une pression constante sur les groupes armés terroristes, non sans remercier les populations pour leur vigilance, leur résilience et leur soutien aux forces engagées". 

Rappelons que les groupes armés terroristes (GAT) et leurs alliés indépendantistes ont mené récemment des attaques coordonnées contre plusieurs villes maliennes, dont Anéfis.

Les vecteurs aériens des FAMA avaient réussi à neutraliser plusieurs positions du JNIM et du Front de libération de l’Azawad (FLA) dans cette commune de la région de Kidal.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'État-major général des armées du Mali annonce la neutralisation d'un groupe armé terroriste à environ 8 km à l'Est d'Anéfis. - Un pick-up a été traité avec succès et immobilisé, et un véhicule camouflé sous un arbre a été entièrement détruit. - Les groupes armés terroristes et leurs alliés indépendantistes ont mené récemment des attaques coordonnées contre plusieurs villes maliennes, dont Anéfis.
Auteur: Bernardin Patinvoh
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (4)

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    Bint waly ⭐ Top commentaire il y a 22 heures
    Courage au Mali, Niger, Burkina qui sont harcelés par l’internationale terroriste téléguidée par l’impérialisme qui ne veut pas perdre le Sahel et ses ressources. Les terroristes neutralisés viennent de Syrie, Algérie, d’anciens membres du Polisario, et très peu d’égarés Maliens, ceux qui ont été capturés, confessent être formés par la légion étrangère française , des instructeurs Ukrainiens pour les drones. Posez-vous la question pourquoi Macron est allé rendre visite à l’ancien terroriste devenu président. Tout ceci entre dans le programme de destabilisation du Sahel car il a promis de se débarrasser des souverainistes patriotes du Sahel avant la fin de son mandat.
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    Anti colonialiste il y a 20 heures
    Soutien total a tous les africains qui luttent contre k hydre terroriste international dirigee par Macron,Trump et Seytanyau. Malheureusement l explosion près de son hôtel n a pas atteint cette crapule baiseuse de vielles dames .
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    Tovaritch Popov il y a 21 heures
    Beaucoup de bruit pour rien. Anéfis est toujours assiégé. La localité est tombée, les soldats maliens et les mercenaires russes fachos de l'Afrika Korps ne tiennent plus sue le camp militaire qui est sous le feu des obus des rebelles. Si Anéfis tombe Aguelok va suivre.
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    Zoro il y a 17 heures
    Lors des attaques des carburants venus du senegal,le general français s'était rendu au senegal pour donner des instructions.les fama ont mis fin à celà,maintenant l'hommosexe macron est allé au syri.ses recrités de l'algerie,la mauritanie et de la cedeao sont prèsque tous tués.

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