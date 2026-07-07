Mali : Les FAMA neutralisent un groupe terroriste à Anéfis
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Dans un communiqué publié hier lundi 6 juillet 2026, l’État-major général des armées du Mali a annoncé la neutralisation d’un groupe armé terroriste « à environ 8 km à l’Est d’Anéfis ». Un autre groupe « a été pris pour cible et plusieurs de ses membres ont été neutralisés », poursuit la note d’information.
L’État-major fait également cas d’un « pick-up traité avec succès et immobilisé, et d’un véhicule camouflé sous un arbre entièrement détruit ».
Des attaques coordonnées des GAT contre Anéfis et d’autres localités du pays
Il a aussi réaffirmé sa détermination à "maintenir une pression constante sur les groupes armés terroristes, non sans remercier les populations pour leur vigilance, leur résilience et leur soutien aux forces engagées".
Rappelons que les groupes armés terroristes (GAT) et leurs alliés indépendantistes ont mené récemment des attaques coordonnées contre plusieurs villes maliennes, dont Anéfis.
Les vecteurs aériens des FAMA avaient réussi à neutraliser plusieurs positions du JNIM et du Front de libération de l’Azawad (FLA) dans cette commune de la région de Kidal.
⚡ Résumé expressgénéré par IA, vérifié par la rédaction
- L'État-major général des armées du Mali annonce la neutralisation d'un groupe armé terroriste à environ 8 km à l'Est d'Anéfis.
- Un pick-up a été traité avec succès et immobilisé, et un véhicule camouflé sous un arbre a été entièrement détruit.
- Les groupes armés terroristes et leurs alliés indépendantistes ont mené récemment des attaques coordonnées contre plusieurs villes maliennes, dont Anéfis.
Auteur: Bernardin Patinvoh Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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