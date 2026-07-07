Afrique

Auteur: Harouna NEYA

il y a 20 heures

Union africaine-Russie : vers un partenariat renforcé

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a reçu le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Addis-Abeba, dans le cadre des consultations annuelles UA-Russie.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération dans plusieurs secteurs, notamment le commerce, les infrastructures, l’énergie, la santé, la sécurité alimentaire et l’industrialisation. Les deux parties ont également abordé les questions de paix et de sécurité, ainsi que la réforme du Conseil de sécurité de l’Organisation des nations unies (ONU), Moscou réaffirmant son soutien à une représentation permanente de l’Afrique.

Les responsables ont enfin confirmé leur engagement à approfondir le partenariat stratégique Afrique-Russie et à préparer le troisième Sommet Russie-Afrique prévu en octobre prochain.