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Auteur: Seneweb-News

il y a 1 jour

Affaire Impact’Elle(s) : Les concernées s’expliquent

Après la polémique autour du nom « Impact’Elle(s) », les concernées ont tour à tour sorti des communiqués pour livrer leur version des faits, ce lundi 06 juillet 2026 sur leurs réseaux sociaux respectifs.

​Alors que le projet « Impact’Elles » a été récemment lancé en présence de la Première dame, Absa Faye, ce 03 juillet 2026, la structure préexistante « Impact’elle », créée en 2020, réclame une clarification des identités juridiques.

​La version d'Impact’Elles : une création en règle auprès de l'APIX

​Dans sa prise de parole, le bureau d’Impact’Elles précise être constitué sous la forme d'un GIE (Groupement d’Intérêt Économique), régulièrement inscrit auprès de l’APIX depuis 2025. Ses responsables affirment disposer de la protection intellectuelle du nom depuis mai 2025 et assurent qu'aucun autre groupement ne portait cette dénomination lors des vérifications.

​Pour apaiser la situation, la structure soutient avoir immédiatement pris contact avec la partie adverse avant sa cérémonie officielle. Ses membres soulignent également que la page Facebook de l'entité historique n'a affiché le nom « Impactelle » que le 1er juillet 2026, soit deux jours avant leur événement. Déplorant des accusations portant atteinte à leur réputation, elles invitent à privilégier les voies de dialogue ou les procédures légales.

​La réplique d'Impact’elle : la distinction stricte des statuts

​De son côté, l’association fondée en 2020 a apporté un démenti formel. Récépissé officiel à l'appui, sa présidente, Madame Lamba Ka, affirme n'avoir reçu aucune démarche directe pour résoudre ce différend. Elle soutient au contraire avoir tenté de faire remettre une lettre par huissier de justice pendant 72 heures, sans succès, les concernées ayant refusé de la recevoir.

​Sur le fond, elle rappelle qu'en droit sénégalais, un GIE et une association sont deux entités totalement distinctes. Elle reproche au nouveau projet d'avoir fait toute sa campagne de communication et ses invitations officielles sous l'appellation d'« Association Impact’Elles », créant ainsi une confusion auprès du public et des partenaires.

​La structure de 2020 précise qu'elle ne conteste pas l'existence du GIE, mais exige qu'il communique sous sa véritable identité.

​L'association « Impact’Elle » a lancé une mise en demeure pour que le GIE cesse d'utiliser le terme « Association », faute de quoi elle saisira les autorités administratives et judiciaires. De son côté, le bureau d’« Impact’Elles » se dit serein, rappelant que sa mission reste inchangée et qu'il se réserve le droit d'engager des actions pour défendre ses droits.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'association "Impact'elle" (créée en 2020) conteste l'utilisation du nom par le GIE "Impact'Elles" (créé en 2025), dénonçant une confusion juridique et administrative. - Le GIE "Impact'Elles" affirme être en règle avec l'APIX depuis 2025 et avoir protégé intellectuellement le nom, tout en niant avoir reçu des démarches directes de l'association. - L'association exige que le GIE cesse d'utiliser le terme "Association" sous peine de saisir les autorités judiciaires, tandis que le GIE se dit serein et prêt à défendre ses droits.